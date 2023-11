Album týdne

Písničkářka Jenn Champion nikdy nebyla proslulá veselou a optimistickou hudbou. Už první kapela, ve které na sebe upozornila na přelomu devadesátých a nultých let, Carissa’s Wierd, se honosila žánrovými nálepkami jako sadcore nebo gloomcore. Smutek tu byl hlavní ingrediencí. V tomto ohledu zůstává její novinka The Last Night of Sadness věrná náladě a žánru, ale nabízí i naději.

Zatímco její mužští spoluhráči založili po rozpadu Carissa’s Wierd v roce 2003 komerčně úspěšnější kapelu Band of Horses a stali se ambasadory nové vlny seattleských kapel, Jenn Cham- pion vytrvala na sólové dráze. The Last Night of Sadness přichází po pětileté pauze a odmlku charakterizuje výraznější příklon ke klávesovému zvuku. Místy připomíná atmosféru osmdesátých let a soundtrack filmu Drive, jindy indie přístup reprezentovaný třeba takovou Lorde – nad vším se však klene textařství, které je v jádru písničkářské až vypravěčské.