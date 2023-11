Zaplať a dívej se

Simona Krainová před časem narazila na problém. Sociální síť Instagram známé modelce a podnikatelce opakovaně vyhrožovala zrušením účtu za příspěvky, které správci vyhodnotili jako sexuálně explicitní a v rozporu s pravidly komunity. Šlo přitom o víceméně jemné fotografie s erotickým podtónem – na jednom černobílém snímku má přes holé tělo přehozené elegantní sako a jednu ruku zaklesnutou ve spodním prádle. Případně zcela nevinné fotky z osobního života, třeba momentka malých synů běhajících v plavkách po pláži. „Moje fotky nejsou lascivní, to bych nikdy nedělala. Přesto mi bylo sděleno, že pohoršují a mám je odstranit,“ říká Krainová nad hrnkem čaje v kavárně v pražských Dejvicích.

Kariéra Krainové ani v jejích padesáti letech nevykazuje známky zpomalení a sociální média jsou pro ni klíčovým pracovním nástrojem. Na Instagramu má bezmála 430 tisíc sledujících a nejrůznější propagační kontrakty, v nichž těží z velkého dosahu, patří mezi zdroje jejích příjmů. O účet tedy nechtěla přijít a zároveň hodlala pokračovat ve spolupráci s respektovaným módním fotografem Lukášem Dvořákem, s nímž v posledních letech fotí odvážnější fotky či akty a který nedávno z podobných důvodů přišel o svůj vlastní instagramový účet.

Právě Dvořák jí navrhl řešení – přesunout provokativnější fotky na platformu OnlyFans (OF), kde je nahota povolena téměř bez limitů. Nějakou dobu s tím váhala, mimo jiné proto, že měla za to, že jde o další z řady pornostránek, jakých je na internetu bezpočet. Když se ale webem proklikala a zjistila, že je to celé trochu jinak, na konci srpna si profil založila. „Nestačila jsem se divit, jakou bouři to vyvolalo,“ směje se Krainová.

Respekt se osamostatnil Podpořte nás, zapojte se do crowdfundingu

O platformě dosud v Česku panovalo jisté povědomí, zejména mezi mladšími lidmi pohybujícími se na sociálních sítích a sledujícími zahraniční popkulturu či subkultury související s erotikou. Až krok všeobecně známé osobnosti, o kterém podrobně informoval místní bulvár, však povědomí o OnlyFans rozšířil mezi širší veřejnost. Ve vyznění textů i v reakcích čtenářů a diskutérů na sítích převládal (vedle podpory) moralistní odsudek, v němž je inkasování peněz za erotický obsah chápáno jako poklesek proti dobrým mravům. Jak to vyjádřila jedna z debatujících – to se jako bude „prodávat chlapům na internetu“?

Negativní reakce zažívá spousta veřejně působících žen (zvlášť pokud jde o ženu ignorující „doporučené“ chování), ale u Krainové se odsudky navíc přelily do mimořádně citlivých míst jejího života, tedy na děti. Jeden ze synů tak třeba přišel jednoho dne ze školy s dotazem, který mu položil jeho spolužák: „Moje máma říkala, že se tě mám zeptat, proč je tvoje máma kurva?“ Krainová zde těžila z dobrého vztahu se svými syny, jimž snadno vysvětlila, o co jde a proč to vše dělá. A také z faktu, že jde o její vlastní rozhodnutí: „Jsem dost stará na to, abych si žila život podle svých vlastních pravidel.“

Do Česka tak skrze slavnou modelku definitivně vtrhla debata, která už se nějakou dobu vede v západních zemích, ale nejen tam. Rezonuje v ní široké spektrum otázek: obecná morálka a to, jak ji platformy typu OnlyFans posouvají, hranice veřejné sexuality a nové podoby ženské tělesné autonomie. Ale i zcela nové podoby on-line marketingu či kvetoucí doprovodný byznys, který OF zejména díky ohromujícím ziskům generuje.