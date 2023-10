Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Uplynulo 105 let od rozpadu rakouského mocnářství a vzniku Československa; bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg dostal při té příležitosti za své zásluhy o republiku od prezidenta Petra Pavla nejvyšší státní vyznamenání – Řád bílého lva. Sněmovna v prvním čtení schválila rozpočet na příští rok. Na centrální plzeňské náměstí se vrátila opravená bronzová socha Hurvínka, kterému na začátku září místní juniorští hokejisté cestou z tréninku urazili hlavu. Je vidět, že naši studenti mají víc síly, než vědí. Ale ať ji uplatní někde jinde – ať změní svět, komentovala čin rozjařené sportovní mládeže autorka Hurvínkovy sochy, česko-kanadská sochařka Lea Vivot. Z důvodu nedostatečné poptávky po oceli zavřela ostravská huť Liberty svoji poslední vysokou pec. Zdražily fixace hypoték. Rusko je největší bezpečnostní hrozbou pro Českou republiku, uvedla ve své pravidelné výroční zprávě tajná služba BIS. Ministři zahraničí členských zemí Evropské unie jednali v Lucemburku o tom, co dál dělat proti ruské agresi vůči Ukrajině a jak Ukrajinu postupně začlenit do EU. „Úplně nejvíc mě zaujalo to, že když prohrával nebo prohrál, tak se zvedl a šel dál,“ popsal spisovatel Dalibor Vácha, co jej vedlo k nápadu napsat román inspirovaný životem Viléma Jakše, předválečného českého boxera, který ve třicátých letech neúspěšně bojoval o titul mistra světa a po nacistické okupaci Československa odešel bojovat proti Hitlerovi v řadách britské RAF; v tomto boji zahynul 21. srpna 1943, když jeho bombardér při návratu z akce sestřelili němečtí stíhači. Na ostravském sympoziu H2 Fórum 2023 se poprvé veřejnosti představila vodíková Tatra. „Vrcholem bylo testování žadatelovy znalosti cesty mezi budoucím ubytováním v Praze a místem výuky na Malé Straně,“ popsal pedagog pražské Anglo-americké vysoké školy Miroslav Svoboda způsoby, jakými česká byrokracie zkoumá – a odmítá – žadatele o studium na zdejších vysokých školách ze zemí mimo Evropskou unii. Na pražském Letišti Václava Havla byla instalována anamorfní socha Václava Havla. Já tento den nebudu pracovat a očekávám, že všechny ve vládě udělají totéž, citoval zdejší tisk slova, jimiž se islandská premiérka Katrín Jakobsdóttir připojila ke všeobecné stávce žen na Islandu, které tím chtějí upozornit na doposud přetrvávající rozdíly v platech žen a mužů v tomto skandinávském státě. Při zásahu proti nelegálním migrantům zadrženým v dodávce u Lanžhota na Břeclavsku pokousal policejní pes v obličeji čtyřletou kurdskou dívku a policie nad tím vyjádřila hluboké politování. Odvolací soud zrušil osvobozující rozsudek nad pražskou učitelkou češtiny Martinou Bednářovou, která ve svých hodinách říkala dětem, že Rusko má právo na Ukrajinu útočit a nepáchá tam žádné zločiny, zatímco Ukrajinci naopak Rusy upalují a zaživa stahují z kůže; zatímco soud nižší instance označil tato vyjádření za „netrestatelný názor“, podle odvolacího soudu může jít ze strany učitelky Bednářové o „popírání genocidy“ hlásané během povinných hodin výuky, takže před ním děti neměly jak uniknout. Odpovídat vám by bylo házení perel sviním, odpověděla při odchodu ze soudní síně Bednářová médiím na otázku, co soudnímu verdiktu říká. Ve snaze zabránit rostoucímu počtu obětí zabitých vlakem při zakázaném přecházení kolejí odstartovala Správa železnic odrazovací a informační kampaň Budeš nám chybět.

