Prezident Duda počítá a Polsko čeká, až se po volbách dá politika do pohybu

„Máme dva vážné kandidáty na předsedu vlády. Musím to ještě rozmyslet,“ oznámil minulý čtvrtek polské veřejnosti prezident Andrzej Duda. Má na mysli dosavadního premiéra Mateusze Morawieckého z dosud vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) a Donalda Tuska, šéfa opozice. Morawiecki nedávné volby s mírným náskokem vyhrál, ale k vládě to (zatím) nestačí. Volební a mandátová matematika dala jasnou většinu v Sejmu třem opozičním seskupením – Tuskově Občanské platformě, konzervativní Třetí cestě a Nové levici –, která spolu vládnout chtějí a stojí za svým premiérským adeptem Tuskem.

Duda své váhání vysvětluje tím, že představitelé PiS ho přesvědčují, že nutnou většinu získají (byť by to znamenalo přesvědčit k politické dezerci několik desítek opozičních poslanců, a je to velmi nepravděpodobné). Zadruhé podle Dudy „není v Polsku zvykem, aby proti vítězi stál opoziční blok a vládl bez něj“. Opozice prezidentovu tezi nerozporuje, jen hlavu státu vyzývá, ať tedy svěří první pokus o sestavení vlády Morawieckému, aby se věci už daly do pohybu.