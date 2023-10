Knižní tipy

Těžké téma, vtipný román

Román stejně pochmurný jako Pod skleněným zvonem Sylvie Plath, ale k tomu příšerně vtipný. To je Trýzeň a touha původem australské, nyní britské novinářky a spisovatelky Meg Mason. Jeho hrdinka Marta žije počátkem tisíciletí a po převážnou část děje v Londýně. Pochází z lehce dysfunkční středostavovské rodiny: matka je do sebe zahleděná sochařka, oproti níž stojí přehnaně mateřská a movitá teta v domácnosti a někde mezi nimi se potácejí vnímavá sestra i otec. V pubertě u Marty propukly záchvaty deprese spojené se zoufalstvím a jeden lékař jí předepsal medikaci, která se neslučuje s těhotenstvím. Dnes je ve středním věku a právě končí její svazek s Patrikem, s nímž se znali už jako teenageři. Marta se tak vrací do rodného domu a znovu ohledává své místo v rodinném organismu, ohlíží se za svým manželstvím a zejména za svojí nemocí. Za tím, jak ovlivnila její život; její vztah, identitu i obavy počít dítě. Přesnou diagnózu přitom autorka nikdy nevyřkne a možná se to nepodařilo ani lékařům, i když fatálně ovlivnili její vnímání sebe samé. „Není to kniha o bipolaritě ani hraniční osobnosti, ale o tom, jaké to je mít X nebo starat se o někoho s X, a o tom, co to dělá s širší rodinou a manželstvím,“ vysvětlila autorka v rozhovoru. Marta o tom všem vypráví suchým, věcným tónem. A my shledáváme její pozorování vtipnějším než ona sama – a dokážeme vnímat i její sílu, s níž se pokouší o nápravu. Mason se noří do Martina nitra s pomocí vnitřního monologu stejně jako Virginia Woolf a nepřímo jím komentuje i postavení žen ve společnosti, jak to ještě mnohem dříve činila Jane Austen. Nejblíž však má autorka k současnému prozaikovi Edwardu St Aubynovi a jeho Patricku Melroseovi, který se dotýká důsledků pohlavního zneužívání dětí mezi aristokraty. Podobně jako on uchopila nesmírně vážnou látku se sarkasmem, aniž kohokoli urazila. Hana Ulmanová