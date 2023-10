Doreen Warriner ožila

Na podzim roku 2019 se do Česka chystali pozůstalí po jedné pozapomenuté ženě, která kdysi – ještě před válkou – přijela do Prahy studovat, a pak zachránila deset tisíc Čechů před smrtí. Pozoruhodný příběh o odvážné Doreen Warriner začal znovu ožívat, Respekt text o ní začínal psát na anglickém hřbitově.

Nápis na hrobě je sotva rozpoznatelný. Vlhké přímořské podnebí Velké Británie si vybralo svou daň, kamennou desku překryl lišejník a text jde jen stěží rozluštit. Kdyby se to přece jen někomu podařilo, těch čtrnáct písmen mu stejně nic neřekne. Doreen Warriner odešla ze světa tak, jak na něj přišla: jako neznámá žena. Když umírala, několik tisíc českých občanů ale mohlo žít dál, aniž by část z nich kdy věděla, komu za to vděčí. Už brzy to vyjde najevo.