Byl bych raději, kdyby klima řešili politici 

Vyhlášení rozsudku Městského soudu v Praze týkající se klimatické žaloby jste sledoval osobně. Co říkáte stručnému odůvodnění soudkyně?

Máte pravdu v tom, že to bylo poměrně stručné. Soudkyně zrekapitulovala to, co řekl Nejvyšší správní soud, tedy že pro vyhovění nestačí Pařížská úmluva. Zároveň mě to ale nepřekvapilo.