Vláda schválila lepší podmínky pro pěstouny

Týraným či opuštěným dětem se lépe daří v náhradní rodině než v ústavu. O tom už se v Česku téměř nevede debata. Přesto se stále nedaří tuto zásadu převádět do praxe v rozsahu, v jakém by to bylo třeba. Jednak proto, že chybějí pěstouni, zejména lidé ochotní a schopní se postarat o starší děti, sourozenecké skupiny či děti s hendikepem. (U nejmladších dětí je situace lepší.) A pěstouni chybějí mimo jiné proto, že cesta k pěstounství je dlouhá a byrokraticky náročná, často zbytečně. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) nyní předložilo novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která celý proces zjednodušuje. Minulou středu zákon schválila vláda.

Náročný schvalovací proces má svůj důvod. Stát si musí u zájemců o pěstounskou péči pečlivě ověřit, že jde o bezúhonné lidi s vhodným zázemím, kteří se dokážou o děti, jež mají často zvláštní nároky na péči, náležitě postarat. Na některé povinné kroky, které musejí všichni zájemci absolvovat, ovšem často čekají dlouhé měsíce, někde půl roku i více (situace se liší kraj od kraje, do jejichž kompetence problematika náhradních rodin spadá). Jde zejména o pohovor u psychologa nebo tzv. přípravný kurz. V některých případech tak celé kolečko zabere až dva roky. Kromě toho, že průtahy frustrují a odrazují potenciální pěstouny, prodlužují také čekání ohrožených dětí, u nichž může mít negativní dopad každý další měsíc strávený v ústavu místo v prostředí náhradní rodiny. „Současný systém je nutné upravit a zásadně zjednodušit,“ říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).