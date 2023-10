V České televizi už to nešumí

Na jaký seriál teď koukáte?

Z televizního vysílání jsem za poslední týden viděl nějaké Události, Studio 6 a Dobré ráno. Víc toho nestíhám.

Netflix nesledujete?

Jsem divák zahraničních platforem, jenom na ně teď nebyl čas. Naposledy jsem na Netflixu viděl minulý týden nějaký dokument, ale nemohu si teď vzpomenout jaký.

Není to hendikep, že nestíháte sledovat konkurenční tvorbu?

Jsem teď zahlcený pracovními věcmi. V odložené sledovanosti se dívám na Oktopus a na Osadu, což jsou věci z produkce ČT, které mají v této sezoně premiéru. Naposledy mě ale velmi zaujala druhá řada seriálu Bílý lotos z produkce HBO, která mi přišla ještě lepší než ta první.

Právě skončila poslední řada seriálu Sex Education (Sexuální výchova), který běžel na Netflixu. Umíte si představit něco podobného i na ČT?

Já jsem minimálně dvě řady Sex Education viděl a moc se mi líbily. V téhle souvislosti mě potěšil i seriál Sex O’Clock, který vyprodukovalo Voyo, ale na kterém se podíleli i lidé, kteří dlouhodobě spolupracují s ČT, a byl bych rád, kdyby se něco podobného objevilo i na ČT. Rozhodně by jí to slušelo.

V čem se vám seriál líbil?

V otevřenosti nazírání na problémy a tematiku, o které mladá generace mluví. I v otevřeném přístupu k partnerskému životu dospělých, kteří jsou v seriálu v druhé linii. Řada mých přátel o seriálu mluvila, a když jsem si konečně pustil první díl, říkal jsem si, jestli mi má coby skoro padesátiletému muži seriál co dát, jestli mě budou problémy, které řeší dospívající generace, bavit. Když se to ale následně rozvinulo a podařilo se proplést témata dospívající generace a mladých dospělých s postavami dospěláků, bavilo mě to velmi.

Kosmetické změny

Ve funkci generálního ředitele jste týden. Na čem již divák ČT mohl poznat, že je v televizi nový ředitel?

Na ničem. Televize je zaoceánská loď. Drobně pohnete kormidlem a projeví se to s velkým zpožděním. A navíc první dny v pozici generálního ředitele jsou zaplněny spoustou věcí, které musím udělat pro to, aby se vůbec uvedl mechanismus nového managementu do chodu. Část času jsem řešil novými smlouvami, pověřeními a přípravou materiálů, které potřebuji projednat na nejbližším zasedání Rady ČT tak, aby se mohla změnit manažerská struktura uvnitř televize.

Co bude tedy první věc, na které divák změnu vedení pozná?

Myslím, že to, co se proměňuje nejrychleji, bývá obvykle zpravodajství. A s Petrem Mrzenou, kterého jsem nominoval do pozice ředitele zpravodajství a publicistiky, se bavíme o některých kosmetických změnách, na kterých mi ale záleželo. Mimo jiné o tom, že pravděpodobně 1. ledna začneme vtahovat zpravodajské redakce a studia v Brně a Ostravě do většího objemu vysílání ČT24. Budeme to testovat a ve chvíli, kdy si ozkoušíme, že to všechno lidsky i technologicky funguje, začneme změnu uplatňovat v denním čase vysílání zpravodajského kanálu. Stejně tak se bavíme o tom, jakým způsobem do vysílání dostat první vlaštovku fact-checkingu (ověřování faktů), který by reflektoval výroky české politické scény.