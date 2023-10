Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Nad územím republiky se prohnaly bouře, vítr bral střechy a kácel stromy na železniční trať. Klesla cena stříbra i zlata. Noviny informovaly, že v hornorakouském Braunau am Inn začala přestavba rodného domu Adolfa Hitlera, ve kterém by podle úředních plánů měla do budoucna být policejní stanice a středisko školící policisty o správném dodržování lidských práv. Především to ukazuje, že počet lidí, kteří nechtějí žít ve svobodném světě a západní otevřené společnosti, je větší, než si mnozí na Slovensku připouštěli, odpověděl bratislavský sociolog Michal Vašečka na otázku Hospodářských novin, co nedávné vítězství bojovníka proti „bruselským homosexuálům“ a odpůrce pomoci Ukrajině Roberta Fica v parlamentních volbách říká o současném Slovensku. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová zastavila po Ficově výhře odeslání již připravené vojenské pomoci do Kyjeva s vysvětlením, že pokud vítěz voleb slíbil neposlat na Ukrajinu „už ani náboj“, je třeba toto přání voličů respektovat. Ministr zahraničí Evropské unie Josep Borrell naopak během návštěvy Kyjeva oznámil, že Evropská unie připravuje zvýšení vojenské pomoci Ukrajině a pracuje na dlouhodobých bezpečnostních závazcích vůči této Ruskem napadené zemi. Kvůli rostoucí agresivitě Ruska schválila česká vláda novou obrannou strategii, jejímž základem je aktivní členství v NATO a příprava armády i společnosti „na dlouhotrvající obrannou válku vysoké intenzity s technologicky vyspělým protivníkem vybaveným jadernými zbraněmi“. Ty letouny nám budou dodávány až zhruba za osm až deset let a naši vojáci vyhlížejí do budoucna: musíme se připravovat na konflikty budoucnosti, nikoli na ty minulé nebo současné; za deset let nebude F-35 žádný módní výstřelek, ale standard, který bude vlastnit většina zemí Aliance, odpověděla bezpečnostní analytička CEVRO Institutu Martina Heranová v rozhovoru o již schváleném zakoupení letky amerických stíhaček F-35 na otázku serveru iRozhlas „Bavíme se o jednom z nejmodernějších strojů, který ve vzdušných silách jakákoli země na světě může mít. Je to podle vás transparentní nákup a potřebujeme to nejlepší na světě?“. Ekonomičtí experti předpověděli brzký pokles tuzemské stále ještě sedmiprocentní inflace pod dvě procenta. Zemřela Jana Převratská. Nejvyšší soud rozhodl, že týdeník Reflex se nemusí předsedovi SPD Tomiu Okamurovi omluvit za to, že ho v časopise i na webu nazýval Pitomiem, protože – dodal soud – toto označení má v případě Okamury a jeho populistických názorů povahu hodnotového soudu, který se zakládá na skutkovém základě. Výměna tabulí dokončila přejmenování žižkovské Koněvovy ulice na ulici Hartigovu. Hodně pracovat, hodně cvičit, věřit, tvořit a zůstat sám sebou. Nikdy to nevzdat, vzkázal přes média mladším kolegům a kolegyním svůj recept na správnou životní praxi klavírista Tomáš Kačo, romský chlapec z novojičínského ghetta, který se díky vytrvalé snaze, talentu a pomoci okolí vypracoval ve špičkového klavíristu a který minulý týden přijel ze svého nového domova v Los Angeles převzít v Praze od Miloše Vystrčila Stříbrnou medaili předsedy Senátu; při té příležitosti odehrál v Jízdárně Pražského hradu koncert jako poděkování všem, kteří tady v jeho životě sehráli důležitou roli – nasměrovali ho či podpořili. Po mírném poklesu kvůli studené vlně se slunečné počasí vrátilo k letním teplotám kolem 25 stupňů Celsia. X [email protected]