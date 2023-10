Tuskova lákavá nedokonalá nabídka

Polští občané tuto neděli zvolí novou vládu a vůdce tamní opozice, po Evropě známý expremiér Donald Tusk, říká, že pokud vládní strana Právo a spravedlnost (PiS) zvítězí i potřetí za sebou, s demokratickým Polskem je konec.

V tom nejspíš přehání. Tyto volby nerozhodnou o demokratické budoucnosti Polska. Ne snad že by šéf PiS a reálný vládce země Jarosław Kaczyński a jeho straničtí podřízení neměli takové touhy a nechtěli by polský stát proměnit v nedobytnou stranickou pevnost po maďarském vzoru Viktora Orbána. Chtějí, říkají to nahlas a osm let se o to pokoušejí. Pokud ale voliči na poslední chvíli naprosto zásadně nezmění názory nebo pokud polská opozice na poslední chvíli neudělá nějakou nepochopitelnou chybu (či spíš se jí nestane nějaké těžko představitelné politické neštěstí), nebudou na to mít současní vládci Polska ani napotřetí sílu. PiS dostane ve volbách nejvíc hlasů, ale na samostatnou vládu to bude sotva stačit. Sestaví křehkou vládu. A z její strany nepřijde nic, co by občanská společnost, opoziční politici či nezávislá média neznali nebo čemu by nedokázali čelit.