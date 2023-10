Kultura/mix

Kino

Kdo z fanoušků se nedostal na koncert Taylor Swift v rámci jejího turné The Eras Tour, může si na zpěvačku zajít alespoň do kina. Téměř tříhodinový záznam Taylor Swift: The Eras Tour nabídne průřez všemi deseti alby zpěvačky ve více než čtyřiceti písních. K vidění bude v našich kinech od pátku až do 5. listopadu, v Praze i ve formátu IMAX.

jb