Filozofie šikany

První kniha Mieko Kawakami přeložená do angličtiny Prsa a vajíčka (přesněji její verze z roku 2018) se stala v roce 2020 mezinárodním bestsellerem, což následně pomohlo na anglosaskou scénu i autorčinu třináct let starému románu Nebe. Ten postoupil až do užšího výběru loňské Mezinárodní Man Bookerovy ceny, ani to však nedává automatickou odpověď na otázku, co říká o fenoménu šikany dnes.

Vypravěčem je čtrnáctiletý chlapec, jehož čtenáři poznají jen pod ponižující přezdívkou Šilhavec. Do jeho osamělosti jednoho dne prostřednictvím psaníček vstoupí spolužačka Kodžimová a opatrně se začnou přátelit. Oba teenagery spojuje to, že jsou dlouholetými oběťmi šikany, žijí v permanentním stresu a většinu času se snaží být pro okolí neviditelní. Zatímco Šilhavec je přesvědčen, že se stal terčem kvůli dědičnému strabismu, Kodžimová se rozhodla ze solidarity k otci nemýt a předstírat chudobu.