Kultura/mix

Filmová přehlídka

Výběr deseti filmů nabídne projekt Tady Vary , do kterého je zapojeno 43 kin po celé České republice. Speciální projekce, které mají evokovat festivalovou atmosféru a doprovodí je úvod s hosty, se budou konat jednu středu v měsíci od října do příštího června. Sezonu zahájí 18. října vítěz Zlaté palmy v Cannes Anatomie pádu. Na programu jsou do konce roku dále filmy Umění jíst a milovat nebo Napoleon. Po vzoru divadel je možné si koupit na celou sezonu abonmá.

jb