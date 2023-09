Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Uplynulo 22 let od chvíle, kdy teroristé z al-Káidy zaútočili unesenými letadly na Světové obchodní centrum v New Yorku a Pentagon ve Washingtonu. Zemřela Yvonne Přenosilová. Agentury přinesly zprávu, že ukrajinské rakety úspěšně zasáhly přístav Sevastopol na Rusy okupovaném Krymu. Budeme stát na straně Ukrajiny na každém kroku, tak dlouho, jak to bude potřeba, řekla ve svém tradičním projevu o stavu Unie šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen. Mimořádně stavějící rychlíky a flotila speciálních autobusů svezly zájemce do Kuksu, kde v tamním hospitálu po schodišti kolem soch Tritonů teklo víno proudem při tradičním vinobraní. Za dlouhodobé obohacování zároveň české i francouzské kultury a za trvalý příspěvek k přátelství mezi oběma zeměmi převzala Chantal Poullain v Praze na francouzské ambasádě nejvyšší francouzské vyznamenání – Řád čestné legie. Ministři kabinetu Petra Fialy oslovili své poradce v Národní ekonomické radě vlády s otázkou, jak zvrátit tuzemskou pokračující stagnaci a hospodářsky nastartovat Česko. Ano, z průzkumů vyplývá, že Češi od 18 do 65 mají dobré znalosti o výživě, dokonce lepší než Švýcaři, takže vědí, jak se správně stravovat. Problém je, že to zkrátka nedělají, odpověděl Hospodářským novinám v rozhovoru o léčbě rostoucí české obezity psycholog Martin Cvrkal na otázku „Rozumějí Češi tomu, jak by měli správně jíst?“. Policie začala pátrat po zatím neznámém pachateli, který urazil hlavu bronzové soše Hurvínka na náměstí Republiky v Plzni. Noviny informovaly o čerstvě zveřejněné zprávě americké agentury pro letectví a kosmonautiku NASA, že na nebi se čas od času vyskytují objekty, které věda nedokáže vysvětlit, a nejde tudíž popřít, že to mohou být technologie mimozemských civilizací. Pět českých úředníků úspěšně prošlo unijním výběrovým řízením a postoupilo v Bruselu na profesní úroveň AD 12, což je poslední stupeň před funkcí ředitele v Evropské komisi. Asi to zní nafoukaně, ale vlastně nejsem překvapený: vím, kolik práce a odhodlání jsem vložil do snahy být v této pozici, citoval i zdejší tisk slova pronesená srbským tenistou Novakem Djokovićem poté, co vítězstvím na turnaji US Open v New Yorku získal svůj čtyřiadvacátý grandslamový titul a tím se v mužském tenise pro tuto chvíli stal absolutním šampionem. Meziroční inflace zpomalila na 8,5 procenta. Zhruba padesát lidí protestovalo před budovou ministerstva průmyslu v Praze proti čerstvě zveřejněnému faktu, že česká spotřeba ruské ropy vzrostla na nejvyšší úroveň za posledních deset let. Po třech měsících léčení vzlétla zpět na volné nebe mořská orlice, kterou v květnu našli ležet na zemi s poraněnou hrudní kostí výletníci na Třeboňsku. Máme ohromnou radost, že jsme mohli být při záchraně tohoto krásného a ohroženého dravce nápomocni, řekl při vypuštění zachráněného dravce ošetřovatel Milan Oppa ze Záchranné stanice a ekocentra Pasíčka, kde se orlice před návratem na svobodu znovu učila létat. Uplynulo deset let od zprávy, že vesmírná sonda Voyager 1 překročila jako první člověkem vytvořené těleso hranice Sluneční soustavy a s měděnozlatou deskou poselství mimozemským civilizacím vstoupila do mezihvězdného prostoru, kterým od té doby letí dál a dál.

