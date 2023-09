Jak jsem si ustlala

Představuje všechno, čím je pop v roce 2023. Tedy disciplínu, v níž se rozpouštějí hranice mezi alternativou a mainstreamem, mezi autenticitou a bezobsažností, mezi intimním písničkářstvím a stadionovými hity, mezi melancholií dospívání a teenagerským vztekem. To vše dnes do sebe navzájem prostupuje a nikde to není tak zřejmé jako v písních Olivie Rodrigo.

Uplynulé desetiletí se neslo ve znamení raketových vzestupů debutujících teenagerek, které do popového mainstreamu přinesly upřímnost dosud vyhrazenou spíše folku nebo blogům. Lorde v roce 2013 zachytila nudu a prázdnotu dospívání na předměstí, Billie Eilish o šest let později zase vystihla zmatenost a úskalí spojená s přemírou životní energie i návaly apatie, jež může člověk souběžně cítit během svých formativních let.