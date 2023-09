Album týdne

Tak dlouho se vzdaloval klubové hudbě a transformoval ji v něco jiného, až se k ní znovu naplno vrátil. Pokud se Jamesi Blakeovi v poslední dekádě podařilo překonat dubstepovou škatulku a díky spolupráci s Beyoncé, Rosalíou, Frankem Oceanem nebo Kendrickem Lamarem prorůst do současného popu, pak novinka Playing Robots into Heaven přináší odklon od cituplných křehkých balad a staví na výrazných tanečních rytmech.

Album se zrodilo z jamů, jimiž si na modulárních syntezátorech krátil čas během turné. Některé, které si zaznamenal, se postupně propracovaly do jeho DJských setů, a když zjistil, že na tanečním parketu fungují, přestal se bránit tomu, že by z nich mohly být plnohodnotné skladby. Některé z nich dokonce ponechal zcela bez vokálu, který se přitom v průběhu let stal jeho nejvýraznějším a nejcharakterističtějším nástrojem. Big Hammer je ryzí trapová instrumentálka, již pouze ve finále naruší sampl vokálu dua Ragga Twins. Finální Playing Robots into Heaven zase nechává syntezátory znít zvukem varhan.