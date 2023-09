Víc než prázdná slupka moci

Jako ke svému vzoru k ní vzhlížejí spisovatelé Neil Gaiman, Michael Chabon nebo David Mitchell, jimž byla celoživotním spojencem a inspirací. Ursula K. Le Guin (1929–2018) je považována za královnu fantastiky, navíc nejen o ní uměla přemýšlet v širších společenských souvislostech. Sepsala řadu esejů a projevů, v nichž se s notnou dávkou sarkasmu a ironie stavěla na odpor zastáncům zkostnatělých, přežitých či sebestředných konceptů. Od realismu v umění („máme ho tu teprve pár století a už vykazuje známky senility“) přes patriarchát až po kapitalismus, který fantasy zakoval do koloběhu stále stejných klišé.

Během více než šest dekád trvající kariéry obdržela řadu nejen žánrových cen a její román Levá ruka tmy vyprávějící o výpravě mezi oboupohlavní mimozemšťany (1969) patří k nejdůležitějším science fiction 20. století. Fanoušky nejmilovanějším dílem Ursuly Le Guin je nicméně cyklus fantasy příběhů z tzv. Zeměmoří. Pokud by debata o „americkém Tolkienovi“, která se za oceánem pravidelně vrací, připustila, že onen spasitel může být spasitelka, nebylo by se od konce šedesátých let o čem bavit.