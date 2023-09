Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Začal nový školní rok. Ministerstvo financí představilo návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 254 miliard korun. Rusové oficiálně přiznali protržení své první obranné linie na okupovaném jihu Ukrajiny. Zemřela Otta Bednářová. V Baltském moři začaly manévry NATO zaměřené na obranu tamních členských zemí proti eventuálnímu útoku putinovského Ruska. Manželka prezidenta republiky Eva Pavlová navštívila Kyjev. Na pět měsíců se oproti loňskému jednomu roku zkrátily čekací doby na nové auto. Čísla jsou velkým zklamáním a potvrzuje se, že zdejší průmysl je na sestupné trajektorii, komentoval hlavní analytik společnosti Citfin Tomáš Volf statistické údaje, podle kterých se domácí průmyslová výroba v těsném závěsu za německou po krátkém období „nepřesvědčivého růstu“ opět propadá. Rekordně nízko klesl podle dat České národní banky počet zájemců o půjčky v korunách. „Kdo může, volí euro,“ uvedly to titulkem Hospodářské noviny. Posedmé v řadě čtvrtletních měření za sebou klesla reálná mzda, spočítal statistický úřad. Třinecké železárny najaly pro své zaměstnance duchovního kouče, který by je měl pomocí japonské buddhistické techniky ikigai naučit, jak poznat svoje silné stránky, být v práci spokojený a nestresovat se. Nejlepší je fungovat ve stabilním prostředí s úrokovými sazbami okolo tří procent; když sazby rostou do nebe, je to blbé, když klesají na nulu, je to také blbé, ale dvě až tři procenta jsou podle mě takřka ideální, řekl Hospodářským novinám brněnský podnikatel a zakladatel zdejšího zbrusu nového finančního domu Partners Banka Petr Borkovec, který podle vlastních slov chce „lidi učit investovat, a ne je zběsile nabírat přes úroky“. Podle záběrů z fotopastí se do Brd vrátili vlci. Celkem 66 českých firem vyzvalo premiéra Petra Fialu (ODS), aby i se svojí stranou podpořil přijetí zákona o manželství pro všechny a pomohl tak konečně vyřešit přežívající nerovné postavení lidí z LGBT+ komunity, které kromě nepřijatelné diskriminace přináší zaměstnavatelům zbytečné náklady a společnosti ekonomické ztráty; za urychlené přijetí zákona a konec omezování práv stejnopohlavních dvojic se v projevu k Senátu postavil i prezident Petr Pavel. Je hrozné utrpení těch, kdo jsou vydáni vojenské agresi, ale nejohroženější na světě není ukrajinský voják, nýbrž dítě, které nemá oporu v matce a otci; Židé a křesťané jsou opět jako za nacismu a komunismu pod tlakem, protože hájí manželství muže a ženy, postavil se naopak proti stejným právům pro sexuální menšiny kardinál Dominik Duka. Já se nedomnívám, že je rodina ohrožena existencí stejnopohlavních svazků, ale ať si kdokoli myslí o těchto svazcích cokoli, neměl by se propůjčit k tomu, aby ho jeho názory dovedly až k podněcování nenávisti proti menšině, což se vám dle mého názoru právě stalo, odmítl Dukova slova pražský rabín David Maxa s napomenutím, aby Duka příště nezatahoval Židy do svých konstrukcí, a s připomínkou, že „tvrdit, že Židé za nacismu a komunismu trpěli, protože hájili manželství muže a ženy, je masivním překrucováním historických faktů“. Armádní analýza doporučila vládě jako nejlepší obranu vzdušného prostoru Česka a jeho spojenců nákup letky amerických stíhaček F-35. Čeští ženisté odjeli stavět provizorní mosty do povodněmi zasaženého Slovinska. Nedožité stopadesáté narozeniny oslavil Alfred Jarry. Odletěli čápi.

