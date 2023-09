Ukrajina mění ministra obrany. Důvodem není boj s Ruskem, ale boj s korupcí.

Nový ministr obrany Ukrajiny Rustem Umerov má pověst protikorupčního bojovníka. Právě údajně nedostatečný boj s korupcí v armádě – v poslední době šlo o předražené nákupy potravin a uniforem – zlomil vaz jeho předchůdci Oleksiji Reznikovovi. Nikdy se neprokázalo, že by on sám byl do něčeho nekalého namočen. Když však skandály propukly, zlehčoval je. Prezident Volodymyr Zelenskyj mu také vytýkal, že se nesnaží více zasáhnout proti některým problematickým nákupčím a že se stále více lidí za úplatky vyhýbá odvodům do boje proti ruskému agresorovi. Přičemž peníze končí u odvodových komisařů, aniž by proti tomu obrana něco více dělala.

Reznikov si vydobyl pověst odvážného muže, s prezidentem loni odmítl opustit napadenou zemi a opakovaně riskoval život. Tím motivoval vojáky a své spoluobčany. Původní profesí respektovaný lvovský právník měl diplomatické nadání, charisma i jazykovou výbavu. Výrazně přispěl k přesvědčování západních politiků, aby Ukrajině dodali potřebné zbraně, celkově zatím v hodnotě sto miliard dolarů.