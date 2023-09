16,77 stupně Celsia

Teplejší léto a srpen lidstvo ještě nezažilo. Průměrná globální teplota za uplynulé tři měsíce dosáhla 16,77 stupně Celsia, a překonala tak dosavadní rekordní léto z roku 2019 takřka o tři desetiny. Informovali o tom vědci z evropského centra Copernicus Climate Change Service. Zároveň upozornili na rekordní teplou hladinu moří v průběhu srpna. Varovali, že extrémní projevy počasí v podobě vln veder, sucha nebo povodní budou rok od roku silnější a častější, pokud nepřestaneme do atmosféry vypouštět skleníkové plyny. Vědci z neziskové organizace Climate Central v atribuční studii potvrdili, že bezprecedentně horké léto by bylo téměř nemožné bez vlivu emisí CO2. Horké měsíce umocněné změnou klimatu a související dopady přitom podle výzkumníků pocítilo 98 procent obyvatel planety, ale několikanásobně intenzivněji miliardy lidí v chudších zemích, které jsou přitom za postupující změnu klimatu nejméně zodpovědné. Podle nevládní organizace Oxfam jde 78 procent skleníkových plynů ročně uvolněných do ovzduší na vrub dvaceti největších ekonomik světa. Aktuální klimatické cíle zemí G20 ovšem nezajistí potřebné snížení emisí, které by mohlo omezit ohřívání planety pod hranicí 1,5 stupně Celsia ve srovnání se stavem před průmyslovou revolucí

šs