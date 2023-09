respekt VTIPNÁ ŽÁDOST O NÁPRAVU

„Vážený otče rodiny v klobouku, který jste želvu unesl v pravé kapse svých khaki kalhot, vraťte ji do 20. září, nebo to pro vás skončí nepříjemně,“ varovalo Vlastivědné muzeum v České Lípě zloděje, který z bazénku muzea ukradl za doprovodu svých dětí želvu, aniž by tušil, že jej zachycují kamery.