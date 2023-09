Dvojí navýšení pro veřejnoprávní média

Veřejnoprávní televize a rozhlas se dočkaly, respektive – vzhledem k obstrukční sněmovní praxi tohoto volebního období – pravděpodobně dočkají. Vládní politici našli shodu na tom, jak se změní financování České televize a Českého rozhlasu, a pokud norma projde parlamentem, na svých rozpočtech by to obě média měla začít pociťovat od roku 2025. Veřejnosti tuto shodu v minulém týdnu na tiskové konferenci představila pětice poslanců společně s ministrem kultury Martinem Baxou (ODS). Velká mediální novela (ta malá již prošla a upravuje zejména volbu mediálních radních, které nově z jedné třetiny navrhuje a volí také Senát) navýší hned dvě položky: koncesionářské poplatky a počet těch, kteří mají poplatky hradit.

Ty se televizi nenavýšily od roku 2008, a rozhlasu dokonce od roku 2005. V současnosti lidé platí 135, respektive 45 korun a hodnotu poplatků dlouhodobě snižuje inflace, což již v loňském roce vedlo k oznámení generálního ředitele ČT Petra Dvořáka, že televize bude škrtat a propouštět. Návrh počítá s navýšením o 25 korun u televize a o 10 korun u rozhlasu. Pouhé navýšení by nicméně nestačilo. Oběma médiím by sice pomohlo, ale rozhodně ne dlouhodobě. Proto se společně s nimi rozšiřuje také definice „přijímače“. Tím jsou v současnosti televize a rádio. Doba se ale od první poloviny devadesátých let, kdy mediální legislativa vznikala, posunula. Toho si všímá i zmíněná velká mediální novela, podle které k těm, kteří vlastní tradiční média, přibudou i domácnosti, které mají chytré telefony či počítače. Tím přibude podle odhadů mezi 200–300 tisíci plátců.