Ukrajinská ofenziva: zkuste to sami rychleji

Ukrajinští diplomaté už rok a půl hledají způsoby, jak vyjádřit skutečný vděk západním partnerům za dodávky zbraní a zajistit, aby se proud bojového vybavení netenčil, a zároveň dát najevo stejně skutečné rozhořčení nad tím, co vidí jako necitlivou kritiku nebo zbabělost svých spojenců. Občas volí i nediplomatické cesty. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba minulý týden vynadal všem, podle nichž je ukrajinské osvobozování území příliš pomalé, slovy „ať sklapnou a zkusí si to sami“.

Pomalý ukrajinský postup na jihu a východě území už není překvapením nebo něčím, o čem je možné debatovat, ale zřejmým faktem. Ukrajinské plány na to, že dosáhnou okupovaného jižního pobřeží do začátku zimy, určitě nevyjdou. Ukázalo se, že Rusové se na obranu okupovaných území začali připravovat velmi brzy poté, co se jich zmocnili, a jejich obranné linie jsou velmi propracované.