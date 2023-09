Šloufovo zlaté sele

Politická kariéra Miloše Zemana skončila. Exprezident sídlí v kanceláři, která je ve skutečnosti podivně přestavěným bytem, což mu na důchod zařídili jeho lidé, Martin Nejedlý a Vratislav Mynář. Zatím není jisté, jaký bude po letech nejviditelnější odkaz Zemanovy personální politiky – zda bude souviset s Martinem Nejedlým, kterého čeká výslech na kontrarozvědce kvůli stykům s Rusy, nebo zda se vyloupne z Mynářova obvinění kvůli dotačním podvodům, anebo zda to bude cokoli spjatého s Milošem Balákem, za zpronevěru odsouzeným správcem lánských lesů, kterému dal Zeman obratem milost a u kterého se aktuálně řeší, proč si nechal z Lán odvážet vycpané veverky a sloní hlavy.

Zemanova cesta na Hrad, na Lány a do ložnice, která by měla být vedená spíš v nabídce Airbnb než jako exprezidentská rezidence, začala v červnu 2008. Bylo to pět let a pár měsíců po Zemanově ponížení v prezidentské volbě, kde si myslel na vítězství, ale vypadl hned v prvním kole, což sociální demokracii neodpustil a rozhodl se ji zničit, což se mu nakonec povedlo. A bylo to necelých pět let před první přímou prezidentskou volbou, ve které ho k vítězství vyvezl spolek jménem Přátelé Miloše Zemana. A o jeho vzniku v červnu roku 2008 Respekt své čtenáře informoval.