Nemám pistoli, mám počítač

Neměl sebemenší tušení, na co se to vlastně dívá. Při prohlížení satelitních snímků zachycujících krajinu Spojených států ho zaujalo zářivé jezero plné divoce zbarvené tekutiny. Zkoumal okolí a zjistil, že ho obklopují tisíce černobílých teček. Tvary a barvy připomínaly abstraktně-expresionistickou malbu, měl pocit, jako by sledoval hemžení mikrobů pod mikroskopem.

Záhy zjistil, že se jedná o intenzivní velkochov skotu. Každá z těch tisíců teček představovala jednu krávu a ona podivuhodně zbarvená vodní hladina byla jímka zachycující výkaly smíšené s chemikáliemi sloužícími k jejich rozkladu. Na tomto místě se pomocí hormonů a antibiotik vykrmí dobytek na váhu určenou k porážce během osmnácti měsíců místo obvyklých pěti let. Odtud pocházejí americké steaky a podobných velkovýkrmen začal brzy nacházet na satelitních záběrech více.