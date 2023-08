Chci přinášet radost

Ateliér malířky Michaely Červené v pražských Holešovicích je téměř prázdný. Na jedné straně místnosti sice stojí opřených pár hotových obrazů, ale většina nedávných prací se na měsíc přesouvá jinam. Pětadvacetiletou autorku čeká první vlastní sólo výstava v pražské galerii Platforma 15, která začíná 29. srpna. Jak říká, je to pro ni velký krok, ale zároveň také vykročení z komfortní zóny. „Jsem velký introvert a v galerii mi říkali, že musím na začátku něco říct. Asi si to párkrát přeříkám doma, abych byla méně nervózní,“ směje se. Její obrazy ale introvertně nepůsobí a podobně to platí o jejím úspěchu: její obrazy se dnes prodávají až za sto tisíc korun.

Začínala jako studentka Oděvního a textilního designu v Ústí nad Labem a stážistka v Ateliéru textilní tvorby pražské UMPRUM. Změna přišla na Erasmu na budapešťské Univerzitě umění a designu Móholy-Nagy, kde strávila čtyři měsíce v roce 2019. Věnovala se tu výrobě tapiserií, ale zároveň mezi složité vzory utkané neutrální barvou začala malovat přímo na osnovu (napnuté nitě na stavu), a ve výsledku tak prosvítala malba.