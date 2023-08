„Vypolstrovali si batohy různými karimatkami nebo izolacemi, které se dávají kolem trubek. Když se člověk podívá na internet na to, co si má vzít do Vyškova, tak se tam toto doporučuje. Tak to nás trošku zaskočilo.“

Zájemce o obranu vlasti Jan popsal Českému rozhlasu, jaké vybavení on a další adepti na službu v armádě fasují ve vyškovském přijímači.