Školková bariéra

A co říkáte na to, že ukrajinské děti zabírají ve školkách místo těm našim? U doktora člověk úplně nechce probírat aktuální dění ani vyvracet hoaxy, ale když v ordinaci neprozřetelně přiznáte novinářskou profesi, někdy se tomu prostě nevyhnete. Lékařka to prý slyšela od řady žen, kterým bylo řečeno, že před jejich dětmi „musejí dostat přednost“ malí Ukrajinci.

Tento rozhovor se mi vybavil u zprávy, že ve výzkumu agentury STEM projevily ženy větší skepsi k pomoci uprchlíkům než muži. To je překvapivé zejména proto, že jinak ženy hrají v pomoci druhým obvykle jasný prim. Na konkrétní důvody se výzkumníci neptali, ale ředitel výzkumu STEM Jaromír Mazák nabízí možné vysvětlení v tom, že právě ženy více pociťují příchod desítek tisíc Ukrajinek s malými dětmi, které pro ně představují „konkurenci“ na trhu práce nebo v boji o chronicky nedostatková místa ve školkách.