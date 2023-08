Páchnoucí teplická záhada

Obyvatele severočeských Teplic minulý týden trápil zápach, který přirovnávali k plísni nebo starým mokrým hadrům. To by v kraji, kde nikde není moc daleko k dolu nebo průmyslovému podniku, nebylo tak překvapivé. Obyvatele Ústí, Krupky, Trmic nebo Teplic trápí páchnoucí vzduch pravidelně. Mohou za to porouchané čističky, netěsnící bioplynky, kalová jezera pozůstalá po těžbě nebo úniky z továren. Aktuálně ale trvá záhada. Nikdo dosud nezjistil, odkud se nepříjemný odér může brát.

O psychózu nejspíš nejde. Ozývají se lidé z různých částí Teplic a jejich okolí. Zápachu si všímají hlavně večer a v noci a popisují jej velmi podobně. Další z charakteristik je třeba zkažené droždí. Inspektoři životního prostředí od pondělí projíždějí kraj a pátrají, kde zápach vzniká. Dvě firmy, které by mohly být jeho zdrojem, jsou v tom podle krajského inspektora Pavla Grunda nevinně. A další podezřelé zatím nemá.