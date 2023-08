Album týdne

„Změna je stálá, a tak se stále měním,“ zpívá v úvodní skladbě Like It Or Not nového alba Keeping Secrets Will Destroy You písničkář Bonnie Prince Billy. V tvorbě třiapadesátiletého Američana se vždy nepředvídatelně prolínaly vlivy folku, country i blues, aniž by kdy stál o to, aby cokoli z uvedeného působilo čistokrevně. Ačkoli spolupracoval třeba s Björk nebo natočil coververzi Billie Eilish, jeho výsostným teritoriem vždy bylo akustické písničkářství.

Dokládá to i novinka, která sází na až domácky intimní atmosféru a primární funkci společného muzicírování. Will Oldham (jak zní písničkářovo občanské jméno) tomu přizpůsobil natáčení, které probíhalo v Louisville s místními hudebníky a odehrálo se během několika týdnů. „Jsou to písničky pro a od lidí, co jsou spolu. Pro společný poslech. Než bude příliš pozdě,“ uvádí se v průvodním slovu – a tím „příliš pozdě“ se může myslet jak zničující efekt v názvu alba zmiňovaných zadržovaných tajemství, tak může jít o obecnou nechuť lidí mluvit spolu a izolovat se raději do vlastního světa.