Ukazuje se, že Merz nemá tak silnou pozici. Obě koaliční strany však vědí, že jsou odsouzeny ke spolupráci

Po prvním neúspěšném hlasování probíhala velmi emotivní a intenzivní politická jednání. Dá se předpokládat, že nejen Merz v rámci své frakce, ale i sociální demokraté se snažili přesvědčit své členy, aby přece jenom pro vznik kabinetu hlasovali. Pokud by vláda nevznikla, tak by v Německu nastal poměrně velký politický chaos. Už nyní vidíme, že první hlasování posílilo populistickou Alternativu pro Německo, která je v tuto chvíli nejsilnější politickou stranou. A ranní hlasování hned interpretovala jako signál, že by v zemi měly být vyhlášeny předčasné volby. Myslím si, že oba dva straničtí předsedové – jak Friedrich Merz, tak Lars Klingbeil, případně i předseda CSU Markus Söder – se v čase mezi oběma hlasováními pokoušeli přesvědčit spolustraníky o tom, že třeba nejsou úplně nadšení z nové vlády, ale alternativy jsou ještě horší.