Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Po deštivém a chladném začátku srpna teploty opět vystoupaly k tropickým hodnotám kolem 30 stupňů Celsia. Americký Kongres schválil možný prodej 24 stíhaček F-35 české armádě. Zemřel Martin Povejšil. Přestože si naprostá většina ukrajinských válečných uprchlíků v Česku našla práci, sedm z deseti jich žije pod hranicí příjmové chudoby se mzdou nižší než 150 korun na hodinu, odhalila čerstvá vlna dlouhodobého výzkumu Hlas Ukrajinců agentury PAQ Research. Před pomalu se blížící zimou stoupl zájem o fixaci cen elektřiny a plynu. Co se asi honí hlavou tobě, ty jelito, když vidíš, co ruští teroristi provádí na Ukrajině? Ty už nemáš v českým nároďáku nikdy co dělat, ty bezmozku, bych blil, glosoval legendární hokejista Jiří Hrdina na Twitteru slova českého hráče za Avangard Omsk Libora Šuláka, který v rozhovoru pro ruskou sportovní televizi TV Match prohlásil, že nechápe, „co se honí v hlavě“ jiného proslulého hokejisty Dominika Haška, když protestuje proti ruské agresi na Ukrajině a chce vyloučit mlčící ruské sportovce z mezinárodních soutěží. Česká koruna zareagovala prudkým oslabením na zprávu, že Česká národní banka ukončuje intervence uměle chránící českou korunu před oslabením. V našem regionu se vyskytují jedinci, kteří jsou méně plaší, a proto je nutné, aby krajská samospráva byla připravena na situaci, kdy veškeré snahy o zaplašení daného jedince nebudou mít účinek, vysvětlil lidovecký náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Pavel Bělobrádek, proč krajský úřad vydal výjimku umožňující tamním myslivcům a chovatelům ovcí střílet přísně chráněné vlky. V Praze proběhl 13. ročník festivalu LGBT+ Prague Pride. Zemřela členka zakládajícího týmu časopisu Respekt Lucie Vidmar (58). Na komoditních trzích zdražily o 50 procent kakaové boby a experti upozornili veřejnost, že brzo půjdou nahoru ceny čokolády. Novým předsedou Ústavního soudu byl po odcházejícím Pavlu Rychetském jmenován zakladatel české správní justice Josef Baxa. Po vymizení parazita způsobujícího svědivou vyrážku bylo znovu otevřeno přírodní koupaliště v Praze 4. Moje témata rezonují především v ženách: na přednáškách v projektu Dovychovat se ptáme mužů, co potřebují, a většinou z nich ve výsledku vypadnou tři požadavky – klid, sex a občas jídlo; a to byste měla vidět ten seznam, když se zeptáme žen! Porozumění, vnímání, pomoc, bezpečí, jistota... odpověděla mentální koučka Olga Studničková Šípková na dotaz magazínu OnaDnes „Předpokládám správně, že na mentální koučink k vám chodí zejména ženy?“. V Aši zadrželi muže, který – jak vypověděl – kvůli „aktuálním osobním problémům“ hodil pod zaparkovaný policejní automobil zapálenou výbušninu a snažil se utéct. Nad obcí Tisá v Ústeckém kraji proletělo slabé tornádo. Banky zlevnily hypotéky. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš řekl médiím, že do konce roku by měl do sněmovny ke schválení dorazit návrh na legalizaci konopí. Dlouhodobě si u nás vedou dobře – a ještě líp třeba na Slovensku – kvalitní horory, odpověděl programový ředitel společnosti Cinemart Aleš Danielis na otázku Hospodářských novin „Jsou nějaké filmy, které by šlo v Česku označit za jistotu úspěchu?“. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně zjistil, že v beskydské vísce Bocanovice pěstují dosud neznámou odrůdu českého česneku nazvanou Beskydský paličák. Trenýrkárna.cz koupila tuzemské zásoby veselých ponožek krachujícího Dedolesu.

[email protected]