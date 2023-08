Letní snění o Blízkém východě: Biden zkouší vyjednat převratnou dohodu Izraele se Saúdskou Arábií

Na Blízkém východě vládne opatrný optimismus. Světová média jako deníky The Wall Street Journal nebo Financial Times přišly minulý týden s obsáhlým zpravodajstvím, podle něhož se rýsují základní obrysy bezpečnostní dohody mezi Spojenými státy, Saúdskou Arábií a Izraelem. Saúdská Arábie by podle chystané dohody měla diplomaticky uznat Izrael výměnou za dodávky zbraní ze Spojených států, americké bezpečnostní záruky a podporu saúdskoarabského civilního jaderného programu. Izrael by výměnou za diplomatické uznání a odpovídající bezpečnostní spolupráci měl zaujmout vstřícný postoj k budoucímu palestinskému státu. Uznání Izraele ze strany Saúdské Arábie by pravděpodobně vedlo i další arabské země k přehodnocení postoje k židovskému státu.

Administrativa Joea Bidena se strategickou dohodou snaží vyrovnat stoupající vliv Číny na Blízkém východě. Peking v uplynulých měsících inicioval podobnou bezpečnostní dohodu, tentokrát mezi Saúdskou Arábií a Íránem. Podle deníku The Wall Street Journal je jedním z požadavků Washingtonu slib Rijádu, že neumožní výstavbu čínských vojenských základen na území svého královst ví. Mezi další cíle Bidenovy administrativy patří závazek Saúdské Arábie, že bude i nadále vyžadovat po svých zákaznících, aby za ropu platili v dolarech. Rijád by měl také omezit využívání čínských technologií.