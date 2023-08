Francouzský skrytý zázrak 

Pokud něčím Francie letos zaujala, byly to problémy. Ať už šlo o masové demonstrace proti zvyšování hranice věku pro odchod do důchodu nebo protesty proti zastřelení 17letého mladíka policií, francouzské ulice byly v plamenech a svět to viděl. I proto možná leckoho překvapí, že ekonomicky se zemi v současnosti daří snad nejlépe v celé Evropě. Vypovídá o tom i ekonomický růst: za posledních pět let Francie rostla dvakrát rychleji než Německo a za sebou nechala i Velkou Británii nebo Španělsko. Jak je možné, že v zemi s takovou nechutí ke změnám, touhou protestovat a vysokým zdaněním lidí a firem tolik věcí vychází správně? ptal se magazín The Economist.

Francii se dnes podle vlivného liberálního časopisu vyplácejí některá historická rozhodnutí. Tamní síť vysokorychlostní železnice je hustší než britská, německá, italská (a samozřejmě americká) a vychází ze základu postaveného v osmdesátých letech. Francie také patří k evropským lídrům v produkci nízkouhlíkové elektřiny – ne však díky masivnímu užívání obnovitelných zdrojů, ale díky tamním jaderným elektrárnám, které Francie začala budovat před padesáti lety. Dnes produkují 66 procent francouzské elektřiny a země plánuje postavit dalších šest reaktorů.