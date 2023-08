Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Podpis prezidenta Petra Pavla dokončil ratifikaci smlouvy o obranné spolupráci mezi Českem a Spojenými státy. Schodek rozpočtu klesl na 214 miliard. Podnapilá česká turistka spadla v Rimini z balkonu na chodník a hoteloví zaměstnanci ji sanitkou transportovali do nemocnice. Nové limity hypoték umožnily žadatelům více se zadlužit. Napřením masivní vojenské síly směrem na jih k okupovanému Krymu pokračovala letní ukrajinská ofenziva proti ruským okupantům a člen bezpečnostní rady Ruska Dmitrij Medveděv opět po nějaké době ujistil diváky ruské státní televize, že Rusové raději, než aby odešli z obsazených částí Ukrajiny, hodí na svět atomovou bombu. Jde o výsledek násilí páchaného na mnoha generacích, které vede k tomu, že většina ruských obyvatel se vyznačuje morálním otupěním, nedokáže odpovídat ani za svůj vlastní život, vidět širší souvislosti, rozlišovat příčinu a následek, předvídat vývoj, nebo dokonce něco plánovat, vysvětlil spoluzakladatel a současný šéf dodnes uznávané ruské agentury pro výzkum veřejného mínění Centrum Levada Lev Gudkov českým médiím, jak je možné, že většina ruského obyvatelstva věří, že Rusko bylo napadeno Ukrajinou, kterou ovládají nacisté a bandité z kolektivního Západu. Po dvaceti letech služby spravedlnosti skončil mandát předsedovi Ústavního soudu Pavlu Rychetskému. Holešovice a Karlín spojila nad Štvanicí nová lávka pro pěší jménem HolKa. Prokázala, co už léta tušíme, komentoval předseda České kardiologické společnosti Aleš Linhart závěry studie francouzských lékařů, kteří po desetiletém zkoumání sedmi tisíc lidí ve věku 50–75 let zjistili, že ti, kdo chodí spát před půlnocí, mají výrazně nižší riziko infarktu a mozkové mrtvice. Náraz vlaku do spadlého stromu přerušil provoz na železnici mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem. Skokově přibylo diabetiků. V pražské rezidenci izraelské velvyslankyně Anny Azari převzali potomci volyňsko-české rodiny Čepkových titul Spravedlivý mezi národy za to, že během nacistické okupace za druhé světové války ukrývali přes hrozbu zastřelením ve svém domě pět spoluobčanů židovského původu a pomohli jim tak uniknout jisté smrti v holokaustu. Mnohokrát v životě jsem myslela na ten moment, kdy naše rodina zaklepala na dům Čepkových a pan Čepek neřekl ne, neřekl, že si to musí rozmyslet, řekl jen ano. Riskoval svůj život a život své rodiny, aby zachránil moji rodinu, a není dost slov v žádném jazyce na světě, abychom dost Čepkovým poděkovali, řekla při té příležitosti vnučka zachráněné rodiny Francine Gerstein. Díky příběhu rodiny Čepkových jsem se dozvěděla o životě Čechů na Volyni a o zásadní roli, kterou sehráli během šoa. Nedokážu plně pochopit velikost toho, co Čepkovi a lidé jako oni dokázali udělat, doplnila ji velvyslankyně Azari. V investorsko-poradenských kruzích pokračovaly spekulace, kdo a za kolik miliard nakonec koupí Zásilkovnu. Odletem charterového letu do turecké Antalye zahájilo v Českých Budějovicích slavnostně provoz jihočeské mezinárodní letiště. Přívalový déšť narušil dožínkové slavnosti ve skanzenu u Strážnice. Vědci oznámili, že mořský led v Antarktidě zaostává o dva a půl milionu kilometrů čtverečních za průměrem z let 1981–2010. V pražských Letňanech představili Depeche Mode šedesáti tisícům fanoušků své nové album Memento Mori.

