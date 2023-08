Film týdne

Pokud se do prostoru zavolá „Reagan“, ozve se zpátky „Rambo“. Postava bývalého vojáka bojujícího ve válce ve Vietnamu, kterou ve filmu z roku 1982 Rambo: První krev ztvárnil Sylvester Stallone, se s uvedením dalších dvou pokračování stala synonymem mačo silné Ameriky, kterou během svého úřadování prosazoval americký prezident Ronald Reagan. Po premiéře druhého dílu, v němž John Rambo zachraňoval americké vojáky, kteří zůstali ve Vietnamu po konci bojů a nemilosrdně přitom „kosí“ jihoasijské komunisty, Reagan jeho taktiku označil za inspiraci pro své příští rozhodování o osvobozování rukojmích.

„Poté, co jsem včera večer viděl Ramba, vím, co dělat, až se něco podobného znovu stane,“ řekl těsně před svým projevem k národu v roce 1985. Rambo coby osvalený patriot a symbol pravicové Ameriky se zrodil právě s druhým dílem Rambo II a potvrzen ad absurdum byl se třetím dílem franšízy Rambo III. Aktuálně je možné porovnat všechny tři snímky akční série na velkém plátně, neboť se vrátily do české kinodistribuce.