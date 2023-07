Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ve Středozemním moři naměřili nejvyšší denní teplotu v dějinách – více než 30 stupňů Celsia. Obchody s luxusním zbožím ohlásily rekordní zisk. Moravou a východem Čech prolétla série bouří doprovázená vichrem a krupobitím. Agentury přinesly zprávu, že ukrajinskou ofenzivu proti ruským okupantům zpomalilo obrovské množství min, které ruská armáda rozházela kolem svých obranných pozic na ploše větší než čtyři Švýcarska. Chronické problémy Česka: neunášíme děti, nebombardujeme nemocnice a neokupujeme sousední země, odpovědělo české ministerstvo zahraničí na studii, v níž ruská vláda známkovala úroveň péče o lidská práva v Evropské unii a Česko zhodnotila jako zemi pošlapávající svobodu slova a lhostejně přihlížející svým domácím „chronickým problémům – násilí na ženách a rasistickým útokům na Romy, Židy, migranty a aktivisty národnostních menšin“. Na vrtulníkové základně v Náměšti nad Oslavou přistál ve středu transportní letoun americké armády nesoucí ve svých útrobách první dva nové bojové vrtulníky AH-1Z Viper z USA. V brněnské sportovní hale hráli Hollywood Vampires. Ve Slatiňanech u Chrudimi nadýchal řidič při silniční kontrole 4,06 promile alkoholu v krvi. Riskli jsme to. Buď to bude v pohodě, nebo nebude, citoval zpravodajský server Aktuálně.cz hlasy tuzemských turistů odlétajících navzdory zprávám o „tragédii biblických rozměrů“ a evakuaci desítek tisíc lidí strávit dovolenou na ostrov Rhodos, který se potýká s rozsáhlými požáry. Noviny připomněly svým čtenářům, že Mick Jagger oslavil osmdesáté narozeniny. Po upozornění polských občanů, že Odra přináší z Česka na polské území stovky mrtvých ryb, zjistili přivolaní experti, že v řece z neznámých důvodů uhynula minimálně dvě procenta rybí populace. Nejvyšší správní soud vyhověl stížnosti skupiny samospráv, občanů a firem a zrušil zákaz umisťování vysokých větrných elektráren v Ústeckém kraji. Potvrdila se naše argumentace, že kraj nemůže plošně zakázat výstavbu větrných elektráren s odkazem na veřejný zájem ochrany kulturně-historických hodnot, ale musí také vzít v úvahu veřejný zájem na výrobě obnovitelných zdrojů energie a nahrazení výroby z fosilních paliv, komentoval verdikt soudu zástupce žalobců Jiří Nezhyba z advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti a označil rozsudek za „dobrou zprávu pro rozvoj větrné energetiky v Česku“. Schodek systému důchodového pojištění přesáhl za první pololetí 40 miliard korun a sněmovna ve snaze nastavit udržitelné mantinely schválila pravidla zpomalující zvyšování penzí. Na trať z Plzně do Domažlic nastražil zatím neznámý pachatel hromadu kamení, ale mezistátnímu expresu Mnichov–Praha se podařilo včas zastavit, a útok se tak obešel bez zranění. V takzvané Bezejmenné chodbě jeskynního komplexu Moravského krasu našli archeologové pozůstatky lidského pravěkého osídlení. Prosím, nemávejte na nás, vzkázali vodní záchranáři přes média rekreantům s vysvětlením, že gesto člověka mávajícího přátelsky na pozdrav se může zdálky jevit jako zoufalé volání o pomoc a svést posádku záchranné lodě ke zbytečné a vyčerpávající plavbě. Ve výběhu pražské zoo na Dívčích hradech bylo za účasti premiéra Petra Fialy pokřtěno čerstvě narozené hříbě koně Převalského a dostalo jméno Barunka.

