Kultura/mix

Seriál

Filmová značka Vetřelec se rozroste o seriál. Pro stanici FX ho začal natáčet režisér Noah Hawley (Fargo), který je zároveň autorem scénáře, jenž byl hotový už před začátkem aktuálně probíhající stávky hollywoodských scenáristů. Zároveň v seriálu hrají – až na tři členy amerických hereckých odborů – britští herci, kteří se nemohou dle smlouvy solidárně přidat ke stávkujícím americkým kolegům. Seriál vzniká v Thajsku a jeho děj by se měl odehrávat na Zemi před filmovou sérií Ridleyho Scotta se Sigourney Weaver coby akční hrdinkou Ripley bojující s vesmírným monstrem. Štáb plánuje natočit co nejvíce scén bez zmíněné trojice chybějících herců a zbytek s nimi dotočit, až to bude možné.

