Výstava týdne

Jeden maluje, druhý fotí, oba to přitom dělají s důsledností až obsesivní, jako by se jinak zastavil čas, kdyby to dělat přestali. Právě čas jejich tvorbu pravidelně prověřuje a stejně pravidelně dokládá, jak dobře to oba dělají. S časem pod kůží. Tomáš Císařovský – Bohdan Holomíček se jmenuje jejich společná výstava v Západočeské galerii v Plzni, která se nyní ohlíží za jejich dílem věnovaným našim významným osobnostem.

Jak známo, Holomíček fotil Václava Havla ještě v době, kdy to nebylo populární, ale naopak nebezpečné. V letech 1974–2011 vzniklo nepočítaně dramatikových portrétů, které fotograf shrnul do Alba Václav. Také Císařovský nemohl Havla vynechat. Věnoval mu Havlovský cyklus, který vznikal v letech 2015–2016, čili už po smrti pana prezidenta.