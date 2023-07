Rusko vypovědělo obilnou dohodu, ostřeluje ukrajinské přístavy

Rusko minulý týden intenzivně ostřelovalo černomořský přístav Oděsu, zaměřovalo se na ničení infrastruktury související s lodní dopravou. Z přístavu Južne, který leží nedaleko Oděsy, pravidelně vyplouvají velké nákladní lodě s ukrajinským obilím a kukuřicí směřující přes Černé moře do Afriky, Asie a Jižní Ameriky. Poté, co nyní Moskva vypověděla tzv. obilnou dohodu, která umožňovala jejich bezpečnou plavbu, hrozí, že bude kromě přístavní techniky napadat i lodě samotné. V prohlášení mluví o tom, že bude považovat plavidla směřující do přístavů i z přístavů za válečná.

Bezpečný transfer obilí z černomořských přístavů dojednaly loni v červenci OSN a Turecko. V prvních pěti měsících války to nebylo možné, dohoda ještě neexistovala a ruské lodě i miny blokovaly vývoz pšenice, kukuřice, slunečnicového oleje a dalších komodit, jejichž je Ukrajina jedním z největších světových vývozců. Obavy z hladomoru ve třetím světě tehdy vyšponovaly globální ceny potravin, srazila je právě až dohoda z tureckého Istanbulu.