Dokument týdne

Před měsícem prolétla světovými médii zpráva, že vědci pod vedením jihoafrického paleontologa Leea Bergera našli nejstarší pohřebiště na světě. Nevytvořili ho lidé, ale příslušníci druhu Homo naledi, naši vzdálení bratranci, kteří žili před zhruba 250 tisíci lety a pohřbívali se zřejmě o 100 tisíc let dřív, než k tomu dospěli Homo sapiens. A to přitom měli Homo naledi na rozdíl od nás mozek jen o maličko větší než šimpanzi. Koho tento fascinující objev zajímá, ať si pustí aktuální dokument Nepoznané: Jeskyně kostí , který nyní běží na Netflixu.

Ta jeskyně se jmenuje Rising Star, nachází se v Jihoafrické republice a je zvláštní tím, že se do ní dá těžce dostat i s dnešním vybavením. Tedy se světly, horolezeckými úvazky a kamerami řízenými na dálku. Má tvar vertikálně několikrát zalomeného labyrintu a kdo se chce dostat do její zadní části, která je pro vědce nejzajímavější, musí mimo jiné zvládnout slézt dvanáct metrů hluboký komín, místy široký jen dvacet centimetrů. Homo naledi tuhle cestu před stovkami tisíc let zvládali pravidelně. A navíc s sebou táhli společnými silami své mrtvé, které v zadní komoře pohřbívali pod zem.