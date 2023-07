Dělníci kultury

Před 99 lety zvítězila v soutěži krásy (svého rodného) města Vídně. Před 91 lety natočila s Gustavem Machatým film Extase, v níž se jako první herečka na světě svlékla před kamerou do naha. A pak už to jelo: seznámení se s šéfem studií MGM Louisem B. Mayerem, cesta do Hollywoodu, další lepší i horší filmy, válečný výzkum technologií přelaďování frekvencí (považuje se to za předznamenání dnešního bluetooth či wi-fi), několik svateb, několik rozvodů, vzlety a pády, výdělky a bankroty, nekrology, které k ní byly po smrti uctivější než recenze za života. To je v kostce příběh Hedwig Evy Marie Kiesler známé jako Hedy Lamarr (1914–2000). K tomu teď přidejme, že z něj vychází zbrusu nová inscenace pražského Divadla MeetFactory Extáze napsaná a režírovaná Tomášem Loužným.

Odehrává se v bývalém plaveckém bazénu pod Barrandovem, osiřelém místě zarostlém bujnou vegetací. Ve hře Hedy Lamarr představuje hned trojice hereček – Radka Fidlerová, Dana Švolba Marková a Anna Fišerová. Zvlášť prvně jmenovaná je okouzlující, když dokáže v závěrečném monologu na dně nejhlubšího místa bazénu vystihnout marnou touhu Hedy Lamarr nikdy nezestárnout, a nesejít tak lidem z mysli.