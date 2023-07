Právo na ztracené nervy

Těch videí, na nichž klimatičtí aktivisté coby rytíři smutné postavy pomalou chůzí nebo sezením na asfaltu blokují silnici, už jsem viděl hodně, ale to, které minulý týden kolovalo na Twitteru, bylo jiné. Několik postav oblečených do výstražných vest sedělo s roztaženým transparentem na silnici a bránilo v jízdě kamionu. Z něho vyběhl rozčilený řidič a snažil se aktivisty odtáhnout stranou. Pak se nad jednoho naklonil a napřáhl pěst. Mladík si rukama zakryl hlavu a pasivně čekal, jestli padne rána. Nepadla. Řidič se vrátil do kabiny. Tam natúroval motor, rozjel se, asi metr tlačil jiného sedícího aktivistu po asfaltu a dupnul na brzdu, až se odpružená kabina náklaďáku prudce zhoupla.

Organizace Poslední generace, která blokády dopravy organizuje, napsala později k tomuto videu na Twitter: „Jak večer oznámila policie, řidič se sám přihlásil na policii v Grimmenu. 41letý Němec je nyní vyšetřován pro prvotní podezření z pokusu o nebezpečné ublížení na zdraví a nebezpečného zásahu do provozu. Policie mu zabavila řidičský průkaz.“