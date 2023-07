Knižní tipy

Hedvábné stezky mohutní

Peter Frankopan je pozoruhodná osobnost. Potomek jednoho z nejslavnějších šlechtických rodů středovýchodní Evropy, profesor historie na Oxfordu i provozovatel mezinárodní sítě hotelů. A také autor dvou světových bestsellerů, které jsou poslední léta ke koupi v knižních obchodech na letištích mnoha kontinentů. Jeho Hedvábné stezky (česky 2021) nabídly nový pohled na dějiny slavné tepny mezi východní Asií a Evropou, po níž putovalo zboží i myšlenky. Kniha pojmenovala, jak se tu prolínaly obchod, politika či náboženství – a jak se to vše odráželo v životě obyvatel Eurasie. Nyní v češtině vycházející Nové hedvábné stezky se vydávají do stejných míst, ovšem ve 21. století. Autor cestuje do Střední Asie a popisuje rostoucí význam Kazachstánu, Íránu, Turecka, Indie a dalších zemí v globalizačním soukolí. A hlavně strategické pronikání Číny, která v rámci své iniciativy Pás a stezka staví dálnice, železnice a další stavby, čímž buduje pilíře své rostoucí globální moci. Cílem je politický vliv, energie, suroviny, zdroje potravin a čisté vody i data. „Hedvábné stezky mohutní a budou mohutnět i nadále. Vyplatí se bedlivě sledovat, jak a proč nás to ovlivní,“ píše Frankopan s odkazem na nově vznikající mocenská centra.

Tomáš Lindner