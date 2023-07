Fico pořád vede, Progresívne Slovensko je druhé

Nejnovější slovenský předvolební průzkum potvrdil dva trendy: k volebnímu vítězství míří expremiér Robert Fico a jeho Smer, ale drtivé vítězství to nebude. Volit by jej podle agentury NMS Market Research Slovakia chtělo 20,6 procenta voličů. To je o pět procent víc, než kolik by aktuálně dostalo Progresívne Slovensko. A to je druhý trend slovenského předvolebního boje: tato liberální strana přesvědčivě přeskočila Hlas Petera Pellegriniho . Ještě před nedávnem jasný favorit na post slovenského premiéra může nyní počítat s 11 procenty hlasů.

Ještě spolu s krajně pravicovou Republikou, kterou od Hlasu dělí jeden procentní bod, jsou to jediné čtyři partaje, které si mohou být víceméně jisté účastí v novém parlamentu. Všechny ostatní kolísají kolem minimální hranice. I OĽaNO bývalého premiéra Igora Matoviče, které jde do voleb jako koalice se dvěma menšími partnery, a proto pro něj platí sedmiprocentní práh. Na ten teď těsně nedosahuje. Další zavedené strany – konzervativní KDH, liberální SaS, národovecká SNS nebo Sme rodina Borise Kollára – mají kolem pěti procent a mohou se zhoupnout na obě strany této hranice.