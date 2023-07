Řešíme budoucnost Škody?

Respekt 26–27/2023

V uvedeném komentáři píšete, že prodej elektrických aut (BEV) v Česku do deseti let nepřekoná 10 procent z celkového prodeje aut. To je odvážný odhad. Už teď se v Evropě podíl BEV na prodejích blíží ke 14 procentům, prognózy pracují s rychlým růstem (v roce 2035 prodej „fosilních“ osobních aut zřejmě skončí). U nás to půjde jen pomaleji. Pro své tvrzení nemáte žádnou oporu kromě „české“ nedůvěry. Podle mě jde o neudržitelné tvrzení.