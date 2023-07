Manželství pro všechny ve druhém čtení

Bylo to jisté politické déjà vu. Poslanecká sněmovna pustila předposlední červnový den do druhého čtení novelu občanského zákoníku, která otevírá institut manželství také gayům a lesbám. Povědomá ta situace byla proto, že přesně tam se naposledy návrh na uzákonění stejnopohlavních manželství nejdále dostal v minulém volebním období, kdy se na konci dubna 2021 přesunul k projednání do výborů. Po mnohaletém otálení šlo o významný posun, ale tím cesta návrhu skončila. Stejně tak v minulém volebním období zároveň prošel prvním čtením návrh, aby byla definice manželství jako svazku muže a ženy zakotvena v ústavě.

Tentokrát je nicméně situace v mnoha směrech odlišná. Jednak nemáme těsně před koncem mandátu sněmovny, čili na řádné projednání návrhu bude dostatek času. Oproti situaci před dvěma lety se rovněž zdá, že se rýsuje možná cesta ke kompromisu, na němž by se mohli shodnout jak předkladatelé, tak odpůrci změny. Návrh přiznat stejnopohlavním párům totožná práva jako manželům, ale najít pro tento typ svazku jiný název než manželství, se objevoval už při minulém projednávání, tentokrát ovšem zazníval mnohem častěji. „Jsme pro ta práva, jsme pro to nalézt tu cestu a jsme tomu otevřeni. My nikomu nechceme bránit v právech,“ prohlásil například během rozpravy poslanec ANO Marek Novák. „Ale na druhou stranu i pro mě je naprosto nepřekonatelné zneužít a využít ten název manželství.“