Nová studie: po IVF lze otěhotnět i přirozeně

Novou naději pro neplodné páry přináší studie, která vznikla v červnu na britské výzkumné univerzitě University College London. Dle reportu odborného titulu Human Reproduction data ukazují, že nezanedbatelné procento žen může otěhotnět přirozeně poté, co podstoupily umělé oplodnění (IVF, tedy in vitro fertilizaci). Zhruba dvě ženy z deseti, kterým se po IVF narodilo dítě, následně dosáhly gravidity bez pomoci asistované reprodukce, a to nejčastěji do tří let po klinickém zákroku.

K těmto závěrům dospěl tým vědců pod vedením britské specialistky na otázky antikoncepce a umělého oplodnění Annette Thwaites na základě 11 existujících mezinárodních studií na toto téma provedených mezi lety 1980–2021, které zkoumaly reprodukční dráhy celkem pěti tisíc žen, přičemž více než tisícovka z nich pocházela z Velké Británie. Výzkum pak doplňují hloubkové rozhovory s dvaadvaceti ženami. Data i rozhovory ukázaly, že vysvětlení tohoto jevu leží částečně v tom, že umělé oplodnění podstupují také lidé, jejichž fertilita není definitivně „nefunkční“, jen jim trvá déle dítě počít přirozeně. Jako problém s plodností bývá lékaři diagnostikován stav, kdy se páru nedaří dítě počít pohlavním stykem více než rok.