Filmové a seriálové premiéry

Mission Impossible: Odplata – První část (Mission: Impossible Dead Reckoning – Part One (13. 7.)

Loni v létě Tom Cruise zachraňoval americký filmový průmysl a kina svým megahitem Top Gun: Maverick. Letos se hollywoodská hvězda pokusí svůj úspěch zopakovat pokračováním akční franšízy Mission: Impossible. Jako agent Ethan Hunt se vydává se svým týmem po stopách nové zbraně, která může zničit celé lidstvo, dostane-li se do nesprávných rukou. Z jeho minulosti se ale zároveň vynoří přízrak, který může být nebezpečnější než jakákoli zbraň. Série Mission: Impossible často zachraňovala Cruisovu kariéru, když spadl z filmového i společenského výsluní. Nic takového ale není aktuálně potřeba. Cruise si pevně drží status největší akční hvězdy současnosti a další nemožná mise to nejspíš jen potvrdí. Slibuje to i Christopher McQuarrie na postu režiséra.